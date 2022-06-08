بالفيديو.. اليكم سبب بكاء سعد لمجرد على الهواء

تواجد الفنان سعد لمجرد ضمن قائمة أكثر الكلمات رواجاً عبر موقع البحث العالمي غوغل.

جاء ذلك بعد أن حل ضيفا على برنامج “صدى الملاعب”، وخلال الحلقة تحدث لمجرد، عن بداية مشواره الفني، والنجاح الذي حققه منذ ظهوره حتى الآن، كما تحدث عن والده الفنان البشير عبده.

وعرضت الحلقة مقطع فيديو لوالد الفنان سعد لمجرد، وهو الفنان البشير عبده، ولم يتمالك “سعد” دموعه قائلا: “أبي أغلى إنسان عندي، الموضوع مؤثر جدا، وهو مثلي الأعلى، لأنه بعرف الكلام من الوالد بيطلع من القلب ما فيه فلتر، وأنا اتوحشتك كتير بابا”.

وحاول سعد لمجرد أن يخرج من حالة الحزن، ويتحدث عن الفرق بين السعادة عام 2007 وعام 2022، وقال: “أنا تخنت شوي، الحمد لله، في أحلام كتيرة تحققت، وأنا دائمًا أقول أنا لسه في البداية، وتعلمت من والدي ووالدتي الكثير، ومن ضمن أحلامي إني قاعد جنبك مصطفى الآغا”.

واحتفل المطرب المغربي سعد لمجرد بتحقيق كليب “من أول دقيقة” 100 مليون مشاهدة في أقل من شهر على موقع “يوتيوب”، منذ أيام، مع المطربة اللبنانية إليسا، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.