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بالفيديو: امرأة عارية تخترق استديو وتهاجم مذيعة على الهواء

منذ 8 ثواني
المذيعة

المذيعة

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نجحت امرأة عارية في اختراق ستوديو قناة “أنتينا 1” الرومانية، خلال بث برنامج “إكس مباشر”، الذي تقدمه المذيعة التلفزيونية الشهيرة ميريلا فيدا على الهواء مباشرة.

ويظهر الفيديو، الذي تم نشره على موقع “يوتيوب”، امرأة بدون ملابس تخترق الاستوديو عارية.

وأسرع زملاء فيدا لمساعدتها ومنعوا المرأة من الهجوم عليها، وبعد استئناف البث، قالت المذيعة إنها صُدمت وكانت تخشى على سلامتها.

وأضافت: “اقتربت مني هذه المرأة بسرعة كبيرة وحاولت ضربي بحجر. لقد صدمت لأنني لم أفهم ما كان يحدث. لم تكن لدي الشجاعة للتصرف بشكل أسرع. كنت محظوظة لأنها لم تستطع ضربي”.

وبحسب نشرة “سبوتنيك رومانيا”، بدأت مقدمة البرنامج مؤخرا بتلقي تهديدات من ماجدالينا شيربان، التي قتلت امرأة عام 2017، بعد دفعها أمام قطار في مترو الأنفاق. ويبدو أن المذيعة تطرقت إلى الحادثة في برامجها، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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