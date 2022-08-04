الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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بالفيديو.. اميركية تدخل موسوعة غينيس بسبب أظافرها

منذ 4 دقائق
الاميركية ديانا أرمسترونج

الاميركية ديانا أرمسترونج

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حصلت امرأة من ولاية مينيسوتا الأمريكية، على لقبين من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث يبلغ طول أظافر أصابعها مجتمعة 42 قدمًا و 10.4 بوصة.

وحصلت ديانا أرمسترونج على الأرقام القياسية لأطول أظافر يد (أنثى) وأطول أظافر على الإطلاق (أنثى) بعد أن تحققت موسوعة جينيس للأرقام القياسية من طول أظافرها.

وقالت أرمسترونج، التي كانت تنمي أظافرها منذ أكثر من 25 عامًا، إن أطول مسمار لها هو إبهامها الأيمن، بارتفاع 4 أقدام و 6.7 بوصات، وأقصر أظافرها هو خنصرها الأيس، بطول 3 أقدام و 7 بوصات.

وأضافت أرمسترونج، إنها بدأت في البداية في زراعة أظافر أصابعها بعد وفاة ابنتها لاتيشا بنوبة ربو في سن 16.

وصرحت ارمسترونج لموسوعة جينيس للأرقام القياسية قائلة: “كانت هي الوحيدة التي تصنع أظافري، لقد صقلتها ورفعتها لي، “لقد عالجت أظافري في تلك الليلة السابقة، وكنا مستيقظين طوال الليل، لذلك لم أتمكن من قص أظافري بعد ذلك.”

 

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