بالفيديو: اندريا بوتشيلي يغني في مطبخ نصرت خلال إعداد الطعام

زار نجم الأوبرا اندريا بوتشيلي مطعم الشيف التركي نصرت غوكشيه الذي استضافه بنفسه في أحد مطاعمه في دبي، وذلك بعد ان انهى بوتشيلي حفله في “دبي أوبرا”.

وعلى صوت المغني الإيطالي، قام الشيف التركي بشواء قطع من اللحم وطهيها، في مقطع مصور نشره الطاهي التركي على صفحته الخاصة على “إنستغرام”. وفيما بعد احتسى بوتشيلي ونصرت الكابوتشينو معا.

وخلال وجوده في المدينة الذي حظي فيها بوتشيلي باهتمام واسع، استمتع مغني الأوبرا بعرض نافورة دبي لأغنيتي “ذا براير” و”تايم تو ساي جودباي”، بينما يتم عرض أحدث ألبوماته “بيليف” على برج خليفة.

ويذكر أن اندريا بوتشيلي قد حاز على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية ووسام استحقاق دوارتي وسانشيز وميلا (من مواليد 22 سبتمبر 1958)، وكانت قد صرحت سيلين ديون تصريحا جدليا على صوت بوتشيلي قائلة «إن كان للإله صوت غنائي، فلا بد أن يكون شبيهًا جدًا بصوت أندريا بوتشيلـّي»، وعُيّن بوتشيلـّي ضابطًا كبيرًا لوسام استحقاق الجمهورية الإيطالية في عام 2006، وكُرّم بنجمة في ممر الشهرة في هوليوود في 2 مارس عام 2010 لمساهمته على المسرح المباشر.

في أعقاب حادث كرة قدم، شُخّص بوتشيلـّي بإصابته بالزرق الرضحي، وأصبح أعمى تمامًا في سن الثانية عشرة. منذ عام 1982، سجّل بوتشيلـّي 15 ألبومًا منفردًا لكل من موسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية، وثلاثة ألبومات متميزة، وتسعة عروض أوبرالية كاملة، وبيع أكثر من 90 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم. حقق نجاحًا بصفته مغني كروس أوفر، آخذًا الموسيقى الكلاسيكية إلى قمة قوائم البوب العالمية.