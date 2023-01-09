بالفيديو.. باب طائرة ركاب انفتح وسط الجو وتطاير الأمتعة

لحظات من الرعب عاشها ركاب طائرة روسية اليوم الاثنين، بعدما انفتح باب خلفي في المركبة الجوية، مما أدى إلى تطاير الأمتعة والقبعات، بسبب الرياح القوية.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنّ الطائرة التي كان على متنها 25 من الركاب، واجهت هذه المشكلة، بينما كانت تقلع من أبرد منطقة في العالم.

والمعروف علميًا هو أنّ باب الطائرة لا يمكن أن ينفتح عندما تكون في حالة تحليق، بسبب عامل الضغط، لكن يبدو أنّ الطائرة الروسية كانت في علو منخفض، لأنها أقلعت بالكاد ولم تصل ارتفاعًا كبيرًا.

هذا وأظهر مقطع فيديو، حالة من الفوضى في الطائرة المسماة “إيرو أنتونوف”، بعدما أقلعت من مطار مدينة ماغان في منطقة ياقوتيسك، شرقي سيبيريا، حيث تبلغ الحرارة 41 تحت الصفر.

والباب الذي انفتح خلال التحليق، يجري استخدامه في العادة بغرض الشحن، في حين يفترض أن يقوم الطاقم بإغلاقه على نحو محكم.

بينما سارع ربان الطائرة إلى الهبوط بشكل اضطراري، من دون أن يصاب أي راكب بأذى، رغم البرودة الكبيرة الناجمة عن انفتاح الباب.

وذكرت “ديلي ميل” أن السلطات الروسية ستجري تحقيقًا بشأن الواقعة، لمعرفة السبب، فيما كاد انفتاح الباب أن يؤدي إلى كارثة إنسانية.

وتحلق طائرة الركاب المدنية في العادة على ارتفاع يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف متر، وفي هذا العلو، لا يمكن أن ينفتح الباب بسبب الضغط.