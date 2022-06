بالفيديو: باندا عملاقة تحاول عبور نهر

تعد الباندا العملاقة من الحيوانات التي يهتم العامة والباحثون بمتابعتها سواء لجمال شكلها أو لأنها من الحيوانات النادرة التي تنتشر في مناطق محددة حول العالم.

ويتميز كل نوع من الحيوانات بمجموعة من الصفات التي تجعله قادرا على الحياة بطريقة مختلفة عن الآخرين، وتعد الباندا العملاقة من الحيوانات التي تمتلك فراء سميكا يمكنها من العيش في المناطق شديدة البرودة.

A wild #giantpanda was seen crossing the Lata River at Ya 'an City in Sichuan Province on Wednesday. 🐼 #WildChina pic.twitter.com/SyimbyfpyB

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) February 20, 2021