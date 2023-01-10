بالفيديو.. بث مباشر لولادة قيصرية عبر فيسبوك يثير الجدل في ليبيا

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا بفيديو أثار غضباً واسعاً في البلاد، إذ صوّر طاقم طبي امرأة كانت تجري عملية ولادة قيصرية.

وأظهر المقطع المصور المرأة بعد أن وقع تخديرها، داخل غرفة العمليات في مستشفى حكومي بمنطقة مزدة جنوب ليبيا ليل الاثنين الثلاثاء، مرفوقة بأحد الأطباء الذي تكفل بإخراج الجنين من بطنها، ثم تسليمه إلى الطاقم الطبي المرافق له.

بينما قام أحدهم بتصوير المشهد كاملاً وبثه على صفحة المستشفى في فيسبوك، حيث شاهده الآلاف.

فيما أثار المشهد سخطاً واسعاً تجاه تصرف الطاقمين الطبي والإداري للمستشفى، وندد نشطاء التواصل بعدم احترام ضوابط وأخلاق المهنة وحرمة المريض والقيم الإنسانية والطبية.

وتعليقاً على ذلك، شدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، على أن نشر إدارة المستشفى للمقطع “جريمة علانية”، داعياً وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بالتحقيق الإداري مع مدير المستشفى العام نتيجة التعمد مخالفة القانون، لاسيما نص المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية التي تحرم إفشاء أسرار المريض.

بدورها قالت الناشطة ملاك يوسف، إن ما حدث داخل المستشفى “جريمة أخلاقية يندى لها الجبين وتصرّف غير مسؤول”، مطالبة بتحويل الطاقم الطبي إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في هذه التجاوزات.

إدارة المستشفى ترد

ورداً على هذه الانتقادات، قامت إدارة المستشفى بحذف الفيديو، مؤكدة في بيان أن “ما تم نشره من بث مباشر لإجراء عملية قيصرية جاء بعد أخذ الإذن كتابياً من ولي أمر الحالة التي تعود لسيدة عابرة سبيل من الجنوب، لكي يرى أهلها مولودها الأول وهي بعيدة عنهم”.

ما استدعى رداً من الناشط السياسي حسن الصغير الذي كتب تدوينة على فيسبوك، قال فيها: “أنتم مستشفى حكومي ولستم تقدمون برنامجاً لما يطلبه المستمتعون”.