بالفيديو.. بخفة ورشاقة حيتان تقفز عالية في الهواء

تمكنت إمرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من التقاط صورًا للحيتان وبينهم قرش أبيض ضخم قبالة ساحل بيسمو ستيت بيتش، حيث كانت تقفز بخفة ورشاقة عالية في الهواء.

وقالت كالي بروكس، إنها كانت على الشاطئ من أجل معسكر إنقاذ صغار ابنها وكانت تلتقط صوراً لحوت قريب عندما حلقت سمكة القرش في طلقة لها، وتُظهر الصورة القرش يقفز عدة أقدام في الهواء فوق الماء.

وأوضح كريس لوي، مدير مختبر أسماك القرش بجامعة ولاية كاليفورنيا في لونج بيتش، إن السمكة التي تم تصويرها تبدو وكأنها سمكة قرش بيضاء كبيرة.

وأضاف لوي لـ KSBY-TV قائلاً:”يمكن أن يكون ماكو لكنه يشبه القرش الأبيض بناءً على أبعاده وشكل زعانفه”، مشيراً إلى أن الخبراء ليسوا متأكدين من سبب اختراق أسماك القرش بالطريقة التي يفعلونها.

قال لوي: “أنا شخصياً أعتقد أنهم يفعلون ذلك لطرد الطفيليات، لذلك لديهم طفيليات على ظهورهم ويتنقلون وعندما يفعلون ذلك، تشعر بالحكة، ومن خلال القفز في عمود الماء والهبوط على ظهورهم، قد يتمكنون من القضاء على بعض الطفيليات.”