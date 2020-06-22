بالفيديو: بطريقة مذهلة.. سرب من “طيور الأطيش” ينفذ إنزالاً على سطح الماء لالتقاط الأسماك

يُعتبر طائر الأطيش من الطيور البحرية الاستوائية التي تتمتع بإطلالة مميزة بفضل قدميه الزرقاوتين والشرائط البيضاء الكثيفة على الجزء الخلفي من رقبته، إضافة إلى منقاره الكبير الذي يتوسط وجهه.

وفي مدينة نيوفاوندلاند الكندية، كان السكان على موعد مع مشهد استثنائي، عندما قام سرب من طيور الأطيش بقصف على سطح الماء من أجل التقاط الأسماك.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي التقطه أحد الشهود على الحادث الغريب، كيف نفذت مجموعة من طيور الأطيش إنزالا قويا للقبض على سمك السردين، التي تشتهر بها تلك السواحل.

وكشف مصور الفيديو أنه كان يتغذى على الشاطئ عندما رأى قطيعًا كبيرًا من الأطيش التي سرعان ما بدأت تطير في شكل دائري، مثل الإعصار، فقط لبدء مهاجمة الأسماك.

ويعرف عن طيور الأطيش أنها قادرة على الغوص من ارتفاع يصل إلى 70 مترا. خلال الهجوم، يمكنها ضرب الماء بسرعة تصل إلى 100 كم/ الساعة. وبفضل هذا، يمكنها اختراق الماء حتى عمق 11 مترًا والغطس حتى عمق 25 مترًا.

ويفضل طائر الأطيش الأزرق القدمين التجول في ساعات الليل بعيداً عن الكائنات الأخرى المفترسة، وغالباً ما تتغذى على الأسماك الصغيرة التي تسبح على مقربة من سطح الماء.

تضع أنثى طائر الأطيش ما بين 1 إلى 3 بيضات في السنة، تعمل على تدفئتها حتى تفقس، وعند انخفاض الحرارة تستخدم الأم قدميها لتغطية الصغار لإبقائهم دافئين، أما الذكر فتبقى عليه مهمة جمع الطعام للأم والصغار.