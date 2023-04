بالفيديو.. "بطل صغير" يُنقذ 70 طفلًا في حافلة مدرسيّة من كارثة محقّقة!

تحوّل طفل أميركيّ إلى “البطل الصغير”، بعد تدخله الشجاع لإيقاف حافلة مدرسية على طريق مزدحم، إثر إغماء سائقتها.

وقال موقع “سكاي نيوز” البريطاني إنّ ديلون ريفز، البالغ من العمر 13 عامًا، نال الثناء على “تصرفه الاستثنائي والشجاع”، بعد إنقاذه حافلة مدرسية كانت تقل عشرات الأطفال في منطقة ديترويت في ميشيغان الأميركية.

ويظهر الفيديو، الذي صورته كاميرا مراقبة يوم الأربعاء الماضي، لحظة إغماء السائقة، ونهوض المراهق من مقعده للسيطرة على مقود الحافلة، التي كان على متنها نحو 70 طفلًا في طريق مزدحم.

(warning: distressing) A Michigan 7th grader is being hailed as a hero after he stopped a school bus carrying himself and 60+ other students when its driver lost consciousness.

CCTV footage shows Dillon Reeves taking action just seconds before a tragedy could have occurred. pic.twitter.com/lDKh8zOO17

— NowThis (@nowthisnews) April 29, 2023