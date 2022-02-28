الأثنين 27 رجب 1443 ﻫ - 28 فبراير 2022 |
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بالفيديو: بعدما حذف جميع أغانيه من “يوتيوب”.. أدهم نابلسي يؤذن

منذ 7 ساعات

ادهم نابلسي

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حذف الفنان الأردني أدهم نابلسي أغانيه من قناته على “يوتيوب” ولم يترك سوى مقطعي فيديو فقط، الأول لأغنيته عن الأم، والثاني إعلانه اعتزال الغناء.

ويتداول على “يوتيوب” عدد من مقاطع الفيديو، التي سجّل فيها أدهم النابلسي عددا من سور القرآن الكريم بصوته، منها سورة الكهف والشعراء ومريم والعنكبوت والزمر والبقرة.

كما ظهر النابلسي مؤخرا وهو إماما للناس بصلاة الجمعة في أحد المساجد في الأردن وظهر وهو يقرأ القرآن الكريم بصوته.

وكان الفنان الأردني أدهم نابلسي أعلن اعتزاله الغناء في 20 ديسمبر الماضي، وقدم السبب في فيديو نشره على حسابه في “فيسبوك”، حيث قال: “هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

وتعرض النابلسي لحملة انتقادات واسعة بعد إعلان اعتزاله، حيث اعتبر البعض أن الفنان الأردني “يحرم” الفن، بينما دعمه البعض بقراره حول الاعتزال.

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