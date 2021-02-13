الثلاثاء 14 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: بعد إطلاق سراحها... دببة تهاجم رجال الإنقاذ في كردستان العراق

13 - فبراير - 2021
دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق

دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق

A A A
طباعة المقال

أظهر مقطع فيديو من العراق، لحظة هروب الصحافيين والمتفرجين وموظفي البيئة حفاظا على حياتهم، بعد أن شنت مجموعة من الدببة هجوما على رجال الإنقاذ، الذين أطلقوا سراحها من الأقفاص.

وتأتي هذه الحادثة بعد أن أطلقت منظمة التعاون الكردي- الأمريكي، للمرة الثانية، ستة دببة في جبل كارا بإقليم كردستان، على غرار ما قامت به قبل عامين حيث أطلقت حينها ثلاثة دببة، بهدف زيادة أعداهم في الجبال.

وتم جلب خمسة من هذه الدببة الموجودة في العراق، من مناطق البصرة والناصرية، ودب سادس من أربيل، حيث أن قسم منها تطوع بها أصحابها، وقسم آخر مقابل مبالغ مالية منحوها للمنظمة.

    المزيد من منوعات

    الرباط عاصمة المغرب
    بعد جائحة كورونا.. المعرض الدولي للكتاب في الرباط يزدهر
    طرح بوستر فيلم "تسليم اهالي"
    دنيا سمير غانم تعود الى السينما.. بفيلم تسليم اهالي
    دنيا سمير غانم ووالدتها
    دلال عبد العزيز الحاضرة الغائبة.. بصحبة ابنتها في عيد الاضحى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش