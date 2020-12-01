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بالفيديو: بعد اختفاء المجسم الغريب في الصحراء الأمريكية.. مفاجأة في رومانيا!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 4:59 مساءً
ظهور المتراصة الغامضة في رومانيا

ظهور المتراصة الغامضة في رومانيا

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هل نحن أمام لغز علمي محير، أم أن أصابع استخبارتية تقف وراء الموضع، أم أن الجنّ هو من ينقل هذا المجسم الغريب من مكان لآخر؟

كل هذه التساؤلاات عادت للظهور مجدداً بعدما اختفى جسم غامض على شكل متراصة من صحراء يوتا الأمريكية بعد أيام من اكتشافه، ثم ظهر شبيه له من جديد، لكن هذه المرة في رومانيا.

والمتراصة هي عبارة عن قطعة حجرية ضخمة واحدة يتم استخدامها في الهندسة المعمارية، أما المتراصة التي نتحدث عنها هنا فهي قطعة فضية لامعة والتي ظهرت مرة أخرى في شمال رومانيا مكان قلعة داتشيا القديمة في مدينة بياترا نيامتس.

ويعتقد البعض، أن القطعة الفضية صممها الفنان مكراكين، الذي توفي عام 2011. وقال ابن مكراكين إن والده كان يؤمن بالغرباء الذين يزورون الكرة الأرضية بانتظام لمساعدتنا على التطور. في الوقت نفسه ليست هناك أدلة كافية تثبت مصدر المتراصة الغامضة.

ويقدر طول المتراصة الرومانية بـ4 أمتار، ولا تعرف السلطات الرومانية من قام بتركيب القطعة. ومع ذلك، فهي تقع في منطقة خاصة حيث تجرى حفريات أثرية وأحد جوانبها يواجه أعجوبة من عجائب رومانيا السبع الطبيعية المعروفة محليًا باسم الجبل المقدس، وفقًا لتقرير صحيفة “زيار بياترا نيامتس” المحلية.

وطرح آخرون نظريات روح الدعابة حول الكيفية التي ربما وجدت بها الكتلة المتراصة نفسها في مثل هذه الزاوية النائية من الولايات المتحدة.

وبالنسبة للكثيرين، كان هذا الاكتشاف على قدم المساواة مع مسار عام متقلب من الاضطرابات السياسية والأزمات الصحية.

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