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بالفيديو: بعد موقفه مع حفيده في مونديال قطر... مدرب البرازيل يُكرم مشجعاً أردنياً

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2022 8:45 مساءً
مدرب البرازيل يُكرم مشجعا عربيا

مدرب البرازيل يُكرم مشجعا عربيا

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حصل الشاب الأردني حسن سفاريني على قميص منتخب البرازيل موقعًا من اللاعبين تقديرًا من تيتي مدرب الفريق بعد أن ساعد الشاب عائلته، وحمل حفيده وهو نائم لمسافة طويلة.

ووجّه تيتي الشكر لحسن، الذي حضر إلى مقر تدريب المنتخب البرازيلي، وتسلم القميص من المدرب.

وكان حسن يضع على كتفيه “حطة” وعلم فلسطين.

وكرر تيتي شكره لحسن على ما قام به، فيما أبدى حسن سعادته الكبيرة بهذا التقدير، معربًا عن تمنيه بفوز البرازيل في البطولة.

وقال تيتي قبل أيام إنه يبحث عن مشجع عربي كان يضع علم فلسطين على كتفه بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع للشاب العربي، وهو يحمل حفيد المدرب وهو نائم ويسير به لمسافة طويلة عقب فوز البرازيل على صربيا في الجولة الأولى من مونديال قطر.

وتداول الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل في البرازيل المقطع، وأبدى تيتي تأثره بتصرف المشجع، وقال: “أتمنى معرفة هذا الرجل العربي. لماذا؟ لأنه أظهر لنا شعورًا بالتضامن والإنسانية يتجاوز حدود كرة القدم”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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