الأحد 5 رجب 1443 ﻫ - 6 فبراير 2022 |
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بالفيديو: بعد وصلة الرقص التي قدّمتها.. ميريام فارس حديث مواقع التواصل

منذ 6 ثواني
ميريام فارس

ميريام فارس

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أحيت النجمة ميريام فارس حفلة جماهيرية في دبي في الإمارات ضمن “إكسبو دبي 2020″، حضرها عدد كبير من محبيها الإماراتيين وسائر الجنسيات العربية.

ولفتت الأنظار كما أصبحت حديث الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصلة الرقص التي قدّمتها على مسرح الحفلة.

وقدمت الفنانة مزيجاً من أغنياتها الجديدة والقديمة وما بين اللهجتين اللبنانية والخليجية والعراقية على إيقاع الجوبي العراقي الشهير.

وأعربت «ميريام» عن سعادتها بالحفل قائلة إنها “فخورة بكونها تقدم حفلا غنائيا عالميا في أرض عربية في الإمارات”، لافتة إلى أن حماسها كبير لهذا الحفل الذي تقدمه في وجود الجميع، مشيدة بتنظيم الحفل والذي قام به المخرج والمنتج صلاح الياسري، والذي بدوره رد قائلاً إن «ميريام» نجمة عربية بمواصفات عالمية كونها تحترم جمهورها وتعمل من أجل النجاح معهم في كل مكان.

وشاركت «ميريام» أخيراً، فعاليات افتتاح جائزة «فوررمولا إي» في السعودية.

 

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