بالفيديو: بعد 3 أيام من العمل المتواصل... تصرف غريب من رجل إطفاء

تمكن رجال الإطفاء من إتمام مهمة إخماد نيران هائلة اندلعت في إحدى الغابات الصينية وكان ذلك بعد عمل متواصل على مدى 3 أيام.

وإثر انتهاء أعمالهم لاحظ رجال الإطفاء أن أحد رفاقهم غلبه النوم أثناء وقوفه بين الأشجار إثر انتهاء عمله، وهو ما يرصده مقطع فيديو نشرته صحيفة “ساوز تشاينا مورنينغ بوست” الصينية.

A firefighter fell asleep while leaning against a tree after battling a forest fire for three days in southwest China. pic.twitter.com/IwT6bEULTo — South China Morning Post (@SCMPNews) April 29, 2021

وقالت الصحيفة إن رجل الإطفاء غلب عليه النوم واقفا، إثر الانتهاء من مهمة إطفاء حريق إحدى الغابات جنوب غربي الصين.

وقالت السلطات الصنيية، قبل أيام، إن أكثر من 600 رجل إطفاء شاركوا في منع حريق اندلع في الأراضي العشبية في منغوليا، بحسب ما ذكرته صحيفة “الشعب” الصينية، ونقله موقع “سبوتنيك”.