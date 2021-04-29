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بالفيديو: بعد 3 أيام من العمل المتواصل... تصرف غريب من رجل إطفاء

29 - أبريل - 2021
رجل اطفاء

رجل اطفاء

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تمكن رجال الإطفاء من إتمام مهمة إخماد نيران هائلة اندلعت في إحدى الغابات الصينية وكان ذلك بعد عمل متواصل على مدى 3 أيام.

وإثر انتهاء أعمالهم لاحظ رجال الإطفاء أن أحد رفاقهم غلبه النوم أثناء وقوفه بين الأشجار إثر انتهاء عمله، وهو ما يرصده مقطع فيديو نشرته صحيفة “ساوز تشاينا مورنينغ بوست” الصينية.

وقالت الصحيفة إن رجل الإطفاء غلب عليه النوم واقفا، إثر الانتهاء من مهمة إطفاء حريق إحدى الغابات جنوب غربي الصين.

وقالت السلطات الصنيية، قبل أيام، إن أكثر من 600 رجل إطفاء شاركوا في منع حريق اندلع في الأراضي العشبية في منغوليا، بحسب ما ذكرته صحيفة “الشعب” الصينية، ونقله موقع “سبوتنيك”.

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