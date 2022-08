بالفيديو: بعد 3 أيام من العمل المتواصل... تصرف غريب من رجل إطفاء

تمكن رجال الإطفاء من إتمام مهمة إخماد نيران هائلة اندلعت في إحدى الغابات الصينية وكان ذلك بعد عمل متواصل على مدى 3 أيام.

وإثر انتهاء أعمالهم لاحظ رجال الإطفاء أن أحد رفاقهم غلبه النوم أثناء وقوفه بين الأشجار إثر انتهاء عمله، وهو ما يرصده مقطع فيديو نشرته صحيفة “ساوز تشاينا مورنينغ بوست” الصينية.

A firefighter fell asleep while leaning against a tree after battling a forest fire for three days in southwest China. pic.twitter.com/IwT6bEULTo

— South China Morning Post (@SCMPNews) April 29, 2021