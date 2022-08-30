بالفيديو.. بلقيس تكشف حقيقة عودتها الى زوجها السابق

كشفت النجمة الإماراتية بلقيس، عن حقيقة عودتها إلى زوجها السابق سلطان عبد اللطيف، وذلك بعد أن قامت بخلعه رسمياً بحكم قضائي من قبل المحاكم الإماراتية عام 2021.

وقالت بلقيس، خلال لقاء خاص لها ببرنامج “ET بالعربى”: “لا يوجد نية للعودة إلى زوجي السابق، كل شيء قسمة ونصيب، وخلاص ده موضوع وانتهى، واتمنى له التوفيق فى حياته الجديدة”.

خرج رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، زوج الفنانة بلقيس فتحي عن صمته للمرة الأولى، منذ إعلان زوجته رفع قضية خُلع رسمياً عليه في المحاكم الإماراتية قبل أسابيع، رافضاً التعليق على أزمتهما الزوجية الأخيرة، مؤكداً أنه لن يكشف أسرار بيته للإعلام لأن البيوت لها حرماتها.

وقال في تصريحات صحفية، “هذه الأمور سوف تبقى سراً بيننا احتراماً للعشرة الطويلة، وللعادات والتقاليد التي تربينا عليها في الخليج”.

كما رفض الكشف عن أسباب الخلاف، قائلاً “أنا واثق من أن القانون سوف يأخذ مجراه، وستبقى بلقيس غالية، لأنها والدة الغالي ابني تركي، ولن أتحدث عن هذا الموضوع مجدداً”.

وأشار سلطان، إلى أن جميع العائلات السعودية والإماراتية تعرف الأصول ولا تخوض في هذه التفاصيل للعامة، خاصة أن مواقع التواصل أصبحت تضر أكثر مما تنفع، مؤكداً أنه لن يتحدث أبداً عن تفاصيل حياته مهما حدث لأنه يحترم أسرار بيته.

يذكر أن، بلقيس فتحي هي مطربة يمنية الأصل، وحاصلة على الجنسية الإماراتية، وهي إبنة المطرب اليمني أحمد فتحي.