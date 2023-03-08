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بالفيديو.. بنات رونالدو يتحدثن العربية

منذ 36 دقيقة
رونالدو وجورجينيا

رونالدو وجورجينيا

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لاتزال الاضواء تسيطر على حياة كريستيانو رونالدو وعائلته بعد الانتقال الى العيش في المملكة العربية السعودية، بعد انتقاله الى نادي النصر السعودي.

وفي فيديو ظريف وبعد شهرين فقط من انتقال رونالدو والاستقرار رفقة عائلته، نشرت جورجينا رودريغيز عارضة الأزياء وصديقة رونالدو عبر حسابها في “إنستغرام”، مقطع فيديو يظهر ابنتيها ألانا وإيفا وهما تتحدثان العربية.

وظهرت ألانا وهي تنطق أيام الأسبوع باللغة العربية بمنتهى الوضوح، فيما استعانت جورجينا بتطبيق الترجمة من غوغل على ما يبدو لمساعدة الفتاتين على التحدث باللغة العربية.

وظهرت ملامح السعادة على الفتاتين وجورجينا خلال المقطع الذي بلغت مدته 22 ثانية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو لديه 5 أبناء، اثنان من جورجينا و3 من أم أخرى.

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