بالفيديو.. بوسي تكشف حقيقة اعتزالها

كشفت الفنانة بوسي سر تغيبها عن الفن منذ 4 سنوات وحقيقة اعتزالها.

وقالت بوسي خلال لقائها مع برنامج “The Insider بالعربي”: بيجي وقت على الواحد يحب يبقى قاعد مع نفسه شوية، متعبتش بس أنا دلوقتي حابة اللي أنا فيه”.

كما ردت على سؤالها عن حقيقة اعتزالها، قائلةً: “مش عارفة يعني معنديش فكرة”.

وكانت بوسي ظهرت الأسبوع الماضي خلال حضورها عرض أزياء أقيم في قصر عابدين.

وحضر عرض الأزياء النجوم صفية العمري وسوسن بدر ولبلبة وفيفي عبده وعبير صبري ومي نور الشريف والإعلامية مفيدة شيحة ودعاء فاروق ومريم أمين.

الجدير بالذكر أن بوسي غابت عن تقديم الأعمال الفنية لمدة دامت 4 سنوات، حيث إن آخر عمل قدمته كان مسلسل “البرنسيسة بيسة”، بطولة الفنانة مي عز الدين، الذي عرض في رمضان 2019، وشارك في العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم أمير المصري، محمد أنور، حجاج عبد العظيم، إيمان السيد، سامي مغاوري، حسام داغر، سليمان عيد، وغيرهم، ومن تأليف فاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.

كما شاركت بوسي في نفس العام 2019، من خلال مسلسل “قيد عائلي”، الذي ضم عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم الفنان عزت العلايلي، صلاح عبد الله، ميرفت أمين، ريم البارودي، محمد محمود عبد العزيز، رامي وحيد، سيمون، دينا فؤاد، صبري فواز، دنيا عبد العزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.