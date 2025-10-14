بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بسبب موقف عفوي

تصدر خلال الساعات الماضية الفنان تامر حسني ترند منصات التواصل الاجتماعي بسبب الموقف العفوي الذي قام به تجاه طفلة كانت تتواجد برفقة والدتها، بداخل مطعمه الخاص، في لقطة نالت إعجاب الجمهور وتفاعل واسع من محبيه الذين أشادوا بتواضعه وتلقائيته المعتادة.

هذا وبدأت القصة حين فاجأ تامر حسني الطفلة، ووقف بجانبها دون أن تشعر، ولم تمر سوى ثواني، لتحرك الطفلة رأسها لتجد أمامها تامر، وهنا تدخل في حالة من الدهشة والصمت، إلا أن تامر أخرجها من هذه الحالة عقب مصافحته لها لتبدأ الابتسامة والفرحة تزين وجهها.

ووثق تامر حسني، هذا الموقف بمقطع فيديو قصير نشره، على حسابه الرسمي بـ “إنستغرام”، وعلق بالقول..” حبيبة قلبي القمر دي، فاجأتها في مطعم آدمز وبقينا أصحاب خلاص، نهاركم جميل زيكم”.