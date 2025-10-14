الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بسبب موقف عفوي

منذ 11 دقيقة
تامر حسني

تامر حسني

A A A
طباعة المقال

تصدر خلال الساعات الماضية الفنان تامر حسني ترند منصات التواصل الاجتماعي بسبب الموقف العفوي الذي قام به تجاه طفلة كانت تتواجد برفقة والدتها، بداخل مطعمه الخاص، في لقطة نالت إعجاب الجمهور وتفاعل واسع من محبيه الذين أشادوا بتواضعه وتلقائيته المعتادة.

هذا وبدأت القصة حين فاجأ تامر حسني الطفلة، ووقف بجانبها دون أن تشعر، ولم تمر سوى ثواني، لتحرك الطفلة رأسها لتجد أمامها تامر، وهنا تدخل في حالة من الدهشة والصمت، إلا أن تامر أخرجها من هذه الحالة عقب مصافحته لها لتبدأ الابتسامة والفرحة تزين وجهها.

ووثق تامر حسني، هذا الموقف بمقطع فيديو قصير نشره، على حسابه الرسمي بـ “إنستغرام”، وعلق بالقول..” حبيبة قلبي القمر دي، فاجأتها في مطعم آدمز وبقينا أصحاب خلاص، نهاركم جميل زيكم”.

 

    المزيد من منوعات

    النجمان نيللي كريم وشريف سلامة
    "قصتنا هتكون مختلفة".. شريف سلامة ونيللي كريم معاً في رمضان
    ماغي بو غصن
    ماغي بو غصن تعلن انطلاق تصوير مسلسل "بالحرام"
    امينة خليل
    أمينة خليل خارج السباق الرمضاني 2026

    الأكثر قراءة

    بلدية تنورين
    بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا
    أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
    تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
    الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو-رويترز
    موقف محرج بسبب مكبر الصوت.. رئيس إندونيسيا يطلب من ترامب لقاء ابنه إريك