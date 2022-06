بالفيديو.. تايلاندى يعثر على أندر لؤلؤة في العالم بالصدفة!

يبدو أن الحظ سيقلب حياة سائق تايلاندى رأسا على عقب بعد عثوره على لؤلؤة “ميلو” النادرة أثناء تناول المأكولات البحرية.

وعثر مواطن تايلاندي على لؤلؤة “ميلو” البرتقالية النادرة جدا داخل وجبة من المأكولات البحرية اشتراها بمبلغ زهيد.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، دفع مونثيان جانسوك، (40 عامًا) مبلغ 50 باهتا (1.67 دولارا) مقابل وجبة محار بحر من أحد الأسواق بقرب منزله.

وقام السائق التايلاندي مع زوجته بطهي الوجبة وسلقها، لكن أثناء تناول الطعام، لاحظ ابنهما وجود قطعة قاسية جدا في فمه وكبيرة.

وبحسب المصدر، صدمت العائلة عندما بصق الابن لؤلؤة كبيرة جدا بالون برتقالي تتمتع بجمال نادر جدا، بحجم قطعة معدنية كبيرة بوزن 8 غرامات.

واعتقدت العائلة في البداية أنها مجرد بيضة محار كبيرة، لكنهم أدركوا بعد وقت أنها ربما كانت واحدة من أندر اللآلئ في العالم، وهي لؤلؤة ميلو برتقالية، بعد رؤية أخبار عن اكتشاف آخر الشهر الماضي.

ويعتقد الأب أن هذه اللؤلؤة ستغير حياته بسبب ثمنها الباهظ، وقال: “اجتمعت عائلتي وجيراني جميعًا لإلقاء نظرة على الحجر واتفقوا على أنه شيء لم نره من قبل”.

وأضاف: “بالطبع، نريد التأكد من أنها واحدة من اللآلئ الباهظة الثمن، لكن لدي إحساس بأنه يمكننا كسب الكثير من المال مقابل هذه الؤلؤة”.

Trucker finds rare melo pearl as he eats sea snail for lunch – a week after similar gem was found worth £250,000 https://t.co/Y2Cy8sHxYF

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 15, 2021