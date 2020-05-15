بالفيديو – تحية من الفنانة مايا دياب إلى إليسا… و”لو تعرفوه”

مايا دياب
مايا دياب

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تابعت الفنانة اللبنانية إليسا الحفلة التي أحيتها النجمة اللبنانية مايا دياب عبر بث مباشر عبر قناتها على “يوتيوب”.

وتعتبر هذه الحفلة الثانية لها التي تحييها خلال فترة الحجر المنزلي ببث مباشر من منزلها.

وكان لافتاً أن دياب غنت خلالها مجموعة من الأغنيات الشهيرة لنجمات أخريات ومنها “لو تعرفوه” لإليسا، “إيام الشتي” لميريام فارس و”آه لو لعبت يا زهر” لعبد الباسط حمودة.

وبعد انتهاء الحفلة، شكرت دياب كل مَن تابع حفلتها بتغريدة أعادت إليسا نشرها.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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