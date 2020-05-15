بالفيديو – تحية من الفنانة مايا دياب إلى إليسا… و”لو تعرفوه”
تابعت الفنانة اللبنانية إليسا الحفلة التي أحيتها النجمة اللبنانية مايا دياب عبر بث مباشر عبر قناتها على “يوتيوب”.
وتعتبر هذه الحفلة الثانية لها التي تحييها خلال فترة الحجر المنزلي ببث مباشر من منزلها.
وكان لافتاً أن دياب غنت خلالها مجموعة من الأغنيات الشهيرة لنجمات أخريات ومنها “لو تعرفوه” لإليسا، “إيام الشتي” لميريام فارس و”آه لو لعبت يا زهر” لعبد الباسط حمودة.
وبعد انتهاء الحفلة، شكرت دياب كل مَن تابع حفلتها بتغريدة أعادت إليسا نشرها.
#مايا_دياب توجه رسالة حبّ إلى #إليسا وتؤدي #لو_تعرفوه بصوتها في حفلها الذي بثته عبر الإنترنت بتقنية الرؤية الإفتراضية ٣٦٠ درجة @mayadiab @elissakh pic.twitter.com/mewkobtZ4v
— S a i d H a r i r i 🇱🇧سعيد حريري (@saidhariri) May 13, 2020