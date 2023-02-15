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بالفيديو.. تصرف عدائي من راموس بحق أحد المصورين!

منذ 8 دقائق
سيرجيو راموس

سيرجيو راموس (رويترز)

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أظهر مقطع فيديو سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان وهو يدفع مصورا بعد الهزيمة 1-صفر أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الثلاثاء 14-2-2023).

وأظهر الفيديو قلب الدفاع الإسباني يدفع مصورا كان قريبا منه بينما كان بعض لاعبي باريس سان جيرمان يحيون الجماهير في ملعب بارك دي برينس بعد نهاية المباراة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من باريس سان جيرمان والاتحاد الأوروبي (اليويفا).

وستقام مباراة الإياب في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ في الثامن من مارس.

عمّق بايرن ميونيخ الألماني من جراح باريس سان جرمان وألحق به الخسارة الثالثة تواليًا في مختلف المسابقات، بفوزه عليه 1-صفر في عقر داره، ملعب بارك دي برانس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل لاعب سان جرمان السابق كينغلسي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وخاض سان جرمان مواجهته ضد منافسه البافاري على وقع خسارتين تواليًا، الأولى أمام غريمه التقليدي مرسيليا في ثمن نهائي مسابقة الكأس منتصف الأسبوع الماضي 1-2، ثم أمام موناكو 1-3 في الدوري المحلي قبل أيام.

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