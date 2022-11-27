بالفيديو.. تصرف لافت لأمير قطر عقب انتهاء مباراة المغرب وبلجيكا

شارك أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجماهير العربية التي حضرت مباراة المغرب وبلجيكا، فرحتها بفوز منتخب أسود الصحراء بنتيجة 2-0 مساء (الأحد 27-11-2022)، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 2022.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو للشيخ تميم، وهو يشارك الجماهير فرحتها، بتصفيق وفرحة عامرة بدت عليه.

وعقب صافرة النهاية، تبادل الشيخ تميم التحية مع المشجعين الذين احتفلوا بإنجازٍ ثانٍ بعد فوز المنتخب السعودي الثلاثاء الماضي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

وحقق أسود الأطلس مفاجأة كبيرة بالفوز على بلجيكا فوزًا مهمًا بفضل بصمة البدلاء ليعزز آماله في التأهل لدور 16 بكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1986.

وهذا ثالث انتصار للمغرب في تاريخه بالنهائيات، بعد الانتصار 3-1 على البرتغال في 1986 و3-صفر على اسكتلندا في 1998، بينما غادر نسخة روسيا 2018 بنقطة وحيدة.

وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنّفة الثانية عالميًا، ولعب بصلابة دفاعية وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلًا تشجيعًا حماسيًا في ملعب الثمامة بالدوحة، بحضور نحو 44 ألف متفرج.

ورفع المغرب، الذي تعادل دون أهداف مع كرواتيا وصيفة بطلة العالم في الجولة الأولى، رصيده إلى أربع نقاط متصدرًا المجموعة السادسة، مقابل ثلاث نقاط لبلجيكا التي حققت فوزًا باهتًا 1-صفر على كندا في أول جولة.