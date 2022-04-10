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بالفيديو.. تصرف “مستَهجَن” من رونالدو أعقبه اعتذار!!

منذ 3 ساعات
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو (رويترز)

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قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، اعتذاره لمشجع نادي إيفرتون، بسبب تصرف اعتبره البعض “غير لائقاً” بعد مباراة ناديه مع إيفرتون، وفق سكاي سبورت.

وظهر كريستيانو رونالدو غاضباً بعد هزيمة فريقه من إيفرتون، السبت، بهدف دون رد، في لقاء الجولة 32 من بطولة الدوري الإنكليزي، وأثناء خروجه من الملعب قام بتحطيم هاتف أحد مشجعي إيفرتون، الأمر الذي أثار دهشة الجميع.

وجاء اعتذار كريستيانو رونالدو عبر رسالة على انستغرام وجهها للمشجع، كتب فيها: “ليس من السهل أبداً التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها، ومع ذلك يتعين علينا دائماً التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة”.

وأضاف: “أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن أود توجيه دعوة لهذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدليل على اللعب النظيف والروح الرياضية”.

في السياق، قالت شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي مانشستر يونايتد سيقوم بفتح تحقيقاً شاملاً حول الواقعة، وأشارت الشبكة إلى أن النادي الإنكليزي سيكشف عن نتيجة هذه التحقيقات خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك قبل أن يخرج رونالدو بالاعتذار.

 

 

 

 

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