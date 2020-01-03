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بالفيديو.. تعطلت حافلتهم وسط عاصفة ثلجية بدرجة حرارة (26 تحت الصفر)

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لحافلة ركاب بمدينة (نوريلسك) في القطب الشمالي (شمال روسيا) تعطلت عليهم وكانت درجة حرارة الجو -26

لسوء حظهم ضربتهم عاصفة ثلجية ولم يستطيعوا إغلاق النوافذ بسبب خلل فيها فتراكم الثلج عليهم، وبعد 40 دقيقة تم إنقاذهم.

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والجدير بالذكر بأن فصل الشتاء في هذه المدينة يستمر 9شهور في السنة

 

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