الأثنين 16 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 9 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. تلاوة القرآن الكريم في عزاء وديع جورج وسوف

منذ دقيقة واحدة
تلاوة القرآن الكريم في عزاء وديع وسوف

تلاوة القرآن الكريم في عزاء وديع وسوف

A A A
طباعة المقال

لا يزال خبر رحيل وديع جورج وسوف يسيطر على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا اليوم فيديو لأحد الشيوخ، وهو يتلو القرآن الكريم في العزاء وبجانبه جورج وسوف يشكره. كما حضر وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق لتقديم التعازي له ومواساته على فقدان نجله.

كان سلطان الطرب قد ودع نجله الأكبر وديع في كنيسة القديس نيقولاوس – الأشرفية، أمس الأحد، وظهر جورج وملامح الحزن والانكسار عليه، وقد أحاط به أبناؤه وأفراد عائلته ثم دفن وديع في سوريا.

توفي وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، الجمعة الماضية، بعد أزمة صحية تعرض لها من جراء مضاعفات عملية “تكميم المعدة” التى أجراها مؤخرًا.

هذا وشهدت الساعات الأخيرة في وفاة وديع جورج وسوف، دخوله المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت لكنه خلال الأيام الماضية أصيب بنزيف فى المعدة، فتم نقله إلى مستشفى “مار يوسف” وديع جورج وسوف، تعرض لأزمة قلبية ودخل العناية المركزة محاطًا بأصدقائه وأهله.

 

    المزيد من منوعات

    محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
    "قاتلة الأطفال".. يونانية تمثل أمام المحكمة بتهمة قتل بناتها الثلاث
    خليجي 25 في البصرة
    في أول يومين من "خليجي 25".. رقم قياسي للزوّار الخليجيين في البصرة
    روسيا
    بسبب تصريحات صحفية.. ممثل روسي يواجه اتهامات جنائية

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يحلق مساء الأحد قبيل مفاجأة مرتقبة في "صيرفة"!
    جورج وسوف ونجله وديع
    بالفيديو.. جورج وسوف يودّع نجله البكر في الأشرفية على وقع أغانيه
    جورج وسوف
    بالفيديو.. رجاء خاص من سلطان الطرب لمحبيه قبل دفن وديع جورج وسوف