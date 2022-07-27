الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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بالفيديو.. تمساح ينتصر على مجموعة أسود كانت تهاجمه

منذ 51 دقيقة
اسد

اسد

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أظهر مقطع فيديو نٌشر على “إنستغرام” بعض الأسود وهي تهاجم تمساحا عدة مرات، وكيف يحاول أحد الأسود جر الزاحف بعيدا من قدميه.

وصور كونور داوز، طالب يبلغ من العمر 15 عاما، مقطع الفيديو أثناء زيارته لمحمية Entabeni Game” ، ” في جنوب أفريقيا مع عائلته، ونشره على صفحة “إنستغرام” الخاصة بزوار “حديقة كروجر الوطنية”، وفقا لموقع “hindustantimes”.

وقال داوز: “شاهدنا أسدا يسير على الطريق الترابي على طول السد، التقى ذكر الأسد مع عدد قليل من الأسود الأخرى واستمروا جميعا في السير على طول الطريق، جاؤوا إلى حيث كان التمساح يتشمس تحت أشعة الشمس، فجأة هاجم الأسد الذكر التمساح”.

وأضاف: “في النهاية، تمكن التمساح من الهرب وشعرت بالارتياح لأننا لن نرى الأسد يقتل التمساح، حيث سبح التمساح بعيدا وتحركت الأسود واستلقت وكأن شيئا لم يحدث، أنا لم أشاهد مثل هذا من قبل، حتى أن حارسة المحمية قالت إنها لم تر أو تسمع شيئا من هذا القبيل يحدث من قبل”.

 

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