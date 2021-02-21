الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: تنكرتا كامرأتين كبيرتين في السن للحصول على لقاح كورونا!

21 - فبراير - 2021
عجوز

عجوز

A A A
طباعة المقال

ضبطت الشرطة الأمريكية شابتين من ولاية فلوريدا كانتا متنكرتين في صورة امرأتين كبيرتين في السن، في محاولة منهما للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

وصلت الفتاتان اللتان بدا أنهما “في العشرينيات من العمر” إلى مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو، يوم الأربعاء الماضي، وهما ترتديان أغطية رأس وقفازات ونظارات، بحسب ما صرح به الدكتور راؤول بينو، المسؤول في وزارة الصحة بفلوريدا، بحسب موقع “إنسايدر” الأمريكي.

وقال بينو: “أدركنا أن فتاتين شابتين ارتدتا زي الجدات من أجل تلقيحهن للمرة الثانية، ولا أعرف كيف فلتتا عند إعطائهن الجرعة الأولى”.

وأضاف بينو أنه “على الرغم من تقديم الفتاتين لبطاقات تطعيم أصلية، إلا أن العاملين الطبيين الذين كانوا على وشك تلقيحهما لاحظوا أن مظهرهما يبدو مضحكا، فأوقفوهما وتم إصدار تحذيرات لهما من التعدي على ممتلكات الغير”.

وأفاد النواب في مقاطعة أورانج أن الفتاتين استخدمتا أسمائهم الحقيقية في بطاقات التطعيم، لكنهما أدرجتا تواريخ ميلاد مزيفة.

وتشترط ولاية فلوريدا الأمريكية من أجل الحصول على لقاح “كورونا” بلوغ عمر 65 عاما وما فوق، أو المعاناة من مشاكل صحية، أو العمل في الرعاية الصحية، أو موظفين، أو مقيمين في دار رعاية.

وأشار نواب المقاطعة إلى أن الفتاتين في الواقع تتراوح أعمارهن بين 34 و44 عاما.

وتعتبر فلوريدا واحدة من أولى الولايات الأمريكية التي بدأت في تطعيم سكانها، ونتيجة لذلك فقد شهدت تدفقا للزوار من خارجها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

    المزيد من منوعات

    سعاد حسني
    رفضت الانجاب.. أسرار نادرة عن حياة سعاد حسني
    الفنانة المصرية سميرة احمد
    سميرة احمد: سعاد حسني لم تنتحر ولغز وفاتها لدى نادية يسرى
    ما هي اسباب العلاقة المتوترة بين فاتن حمامة وسعاد حسني ؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    الميسوفونيا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك
    لماذا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك؟