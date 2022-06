بالفيديو: تنكرتا كامرأتين كبيرتين في السن للحصول على لقاح كورونا!

ضبطت الشرطة الأمريكية شابتين من ولاية فلوريدا كانتا متنكرتين في صورة امرأتين كبيرتين في السن، في محاولة منهما للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

وصلت الفتاتان اللتان بدا أنهما “في العشرينيات من العمر” إلى مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو، يوم الأربعاء الماضي، وهما ترتديان أغطية رأس وقفازات ونظارات، بحسب ما صرح به الدكتور راؤول بينو، المسؤول في وزارة الصحة بفلوريدا، بحسب موقع “إنسايدر” الأمريكي.

وقال بينو: “أدركنا أن فتاتين شابتين ارتدتا زي الجدات من أجل تلقيحهن للمرة الثانية، ولا أعرف كيف فلتتا عند إعطائهن الجرعة الأولى”.

The Orange County Sheriff's Office has released body camera video from an incident in Central Florida where two young women reportedly dressed up as '"grannies" to try and get the COVID vaccine.

