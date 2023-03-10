بالفيديو.. جماهير الاتحاد تصدح باسم ميسي وتستفز رونالدو

لم يتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من الحفاظ على ابتسامته في وجه استفزازات جمهور الاتحاد في قمة المرحلة الـ20 من منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وخلال إجراء مراسم القرعة والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة، ردّدت جماهير نادي الاتحاد هتافات مؤيدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كانت بصوت كبير، بخاصة وأن المباراة تقام على ملعب “الجوهرة المشعة” في مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل الفريق الجداوي.

وردّ رونالدو بالوعيد للجماهير، مشيرًا بأن ردّه سيكون في الملعب، لكن لسوء حظه لم يتمكن من التسجيل أو صناعة أيّ هدف، بل وظهر بأداء فني متواضع. ليقتنص اتحاد جدة الصدارة بفوز صعب وثمين على غريمه النصر 1-0 الخميس.

مرجان بعد ترديد جماهير #الاتحاد اسم ميسي أشار بأن الرد سيكون بالملعب 🥲🤣 pic.twitter.com/keFNBaM5nr — ITTI MANIA – اتي مانيا (@IttiMania) March 9, 2023

وتعتبر هذه الخسارة الأولى للنصر في الدوري السعودي منذ تعاقده مع النجم البرتغالي رونالدو مطلع العام الجاري.

إلا أنّها المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها رونالدو في التسجيل بقميص النصر، بعدما فشل في زيارة شباك الباطن خلال المباراة الماضية والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 3-1.

وعينت السعودية ميسي سفيرًا للسياحة لديها، العام الماضي، وزار جدة في أيار/ مايو، قبل العودة لخوض مباراة ودّية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، حين واجه غريمه كريستيانو رونالدو.

وأثارت صفقة انتقال رونالدو الضخمة إلى النصر، العام الماضي، مقابل أكثر من 200 مليون يورو لمدة عامين ونصف العام، وفقًا لوسائل إعلام، الكثير من التكهنات حول تجدد منافسته مع ميسي في الدوري السعودي، بعد أن أشارت تقارير محلية إلى اهتمام ناديي الهلال والاتحاد بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني.