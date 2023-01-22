الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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بالفيديو.. جورجينا تخطف الأنظار خلال حفل "Joy Awards" في الرياض

منذ 3 ساعات
جورجينا خلال حفل "Joy Awards" في الرياض

جورجينا خلال حفل "Joy Awards" في الرياض

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خطفت جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، الأنظار، خلال حفل “Joy Awards” في الرياض.

فقد لفتت جورجينا كاميرات مختلف وسائل الإعلام بأزيائها، حيث ظهرت على السجادة البنفسجية بفستان كحلي غامق اللون مع غطاء للرأس ومجوهرات فاخرة برّاقة.

كذلك، شاركت بتقديم جائزة أفضل رياضية عربية لعام 2023، والتي تنافست عليها بطلة التنس التونسية العالمية أنس جابر، وبطلة ألعاب القوى المصرية بسنت حميدة، ولاعبة التنس السعودية يارا الحقباني، والسباحة السعودية مريم صالح بن لادن، لتفوز الأخيرة بالجائزة.

يشار إلى أنّ حفل “Joy Awards” شهد السبت، تواجد عدد كبير للغاية من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، في العاصمة السعودية الرياض.

ووزعت الجوائز على الفائزين بلقب الأفضل بناء على تصويت الجمهور، فيما منح البعض الآخر جوائز فخرية وتكريمية تقديرا لمشوارهم الفني الطويل.

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