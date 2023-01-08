بالفيديو.. جورج وسوف لزوجته: راح وديع يا أم وديع

على امل ان يحمل العام الجديد احداث واخبار سعيدة، يشهد الوسط الفني حالة من الحزن بسبب نجل الفنان جورج وسوف “وديع وسوف” على اثر خبر وفاته، هذا ولم يكن الوسط الفني قد خرج مؤخراً من صدمة وفاة الفنان الشاب جورج الراسي، ليأتي هذا الخبر بمسابة فاجعة جديدة وكبيرة على الوسط.

وتخيم الصدمة على الفنان السوري جورج وسوف، بعد وفاة نجله وديع، حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد لحظة مؤثرة بين الفنان وزوجته السابقة شاليمار شبلي، أثناء العزاء قبل جنازة ودفن ابنهما وديع الذي وافته المنية الجمعة.

وبصوت باك وكله تأثر وانكسار قال وسوف لشاليمار: “راح الغالي، راح. راح وديع يا أم وديع (..)”، وترد زوجته متأثرة خلال العزاء في كنيسة القديس نيقولاوس في الأشرفية: “يا حبيب أم وديع”.

"راح وديع يا أم وديع"

أسى بين والد ووالدة #وديع_جورج_وسوف في العزاء pic.twitter.com/Eqwj7nQg3q — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) January 7, 2023

كما أظهرت لقطات فيديو، أخرى، انهيار الفنان بالبكاء أثناء تقبل التعازي بوفاة نجله، وبدا وسوف وهو يصرخ “آخ” ويردد كلمة “راح” عند تقبله التعازي بوفاة نجله من المغني والملحن اللبناني زياد برجي.

فجع “سلطان الطرب” جورج وسوف، فجر السبت 7\1\2023، بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة، حيث كان من المفترض أن تكون جراحة بسيطة، إلا أن “الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن”، وتسببت الجراحة في وفاة الشاب وديع الذي وصفه والده المكلوم بـ”دمعة العين، وحبيب القلب من جوة”.

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها فإن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته.

وقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزناً بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.

وأعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو للمطرب السوري جورج وسوف يتحدث عن ابنه الراحل وديع قبل وفاته بفترة طويلة، حيث قال “سلطان الطرب” في اللقاء: “هيدا دمعة عيني، هيدا حبيب القلب من جوة.. هيدا الحنين تبعي، هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع”.

يذكر أن آخر إطلالات الفنان السوري جورج وسوف كانت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، حيث أحيا صاحب “روحي يا نسمة” حفلاً موسيقياً ضخما بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى من الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

واحتشد كبار نجوم الفن اللبناني على مكان إقامة وسوف لتأدية واجب التعزية، وأعلن وسوف على صفحته الرسمية على تويتر موعد الوداع الأخير لابنه البكر وديع.

وورد في المنشور “يحتفل بالصلاة لراحة نفسه قبل ظهر الأحد 8 يناير، في الأشرفية، ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه في كفرون حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة”.

وفي آخر تدوينة نشر وديع جورج وسوف على إنستغرام صورة تجمعه مع والده في عيد ميلاد الأخير.