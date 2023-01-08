بالفيديو.. جورج وسوف يودّع نجله البكر في الأشرفية على وقع أغانيه

وسط أجواء من الحزن والصدمة، ودّع لبنان اليوم وديع وسوف، النجل البكر للفنان جورج وسوف، في كنيسة القديس نيقولاوس في الأشرفيّة، على أن تُقام مراسم الدفن في كفرون في سوريا، بعد ظهر اليوم.

إذ حضرت العائلة إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الفنية والسياسية إلى الكنيسة، التي ضجّت باحاتها بأغاني الفنان جورج وسوف.

يُذكر أن عائلة الوسوف ستتقبّل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء في سوريا، لتعود إلى لبنان يوم السبت المقبل.

هذا وتوفي وديع وسوف مساء يوم الجمعة الماضي، في مستشفى مار يوسف في بيروت، مضاعفات عملية تكميم للمعدة أجراها قبل أيام.

يُشار إلى أنّ وديع هو الابن الأكبر للفنان جورج وسوف من زوجته الأولى شاليمار.