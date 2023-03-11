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بالفيديو.. جويل حاتم تنهي حياتها خلال بث مباشر

منذ ساعة واحدة
جويل حاتم وجورج الراسي

جويل حاتم وجورج الراسي

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غالباً ما يتصدر اسم عارضة الازياء وزوجة الفنان الراحل جورج الراسي جويل حاتم، حديث مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصريحاتها، ولكن اليوم الامر مختلف، بحيث حاولت وضع حد لحياتها في بث مباشر.

وفي التفاصيل نشر موقع “بصراحة” مقطع فيديو ظهرت فيه جويل وهي تحمل بيدها حبوب دواء وتوجه رسالة لابنها الوحيد جو، من زوجها الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، حيث قالت: “عم بعمل شي ما بحياتي تخايلت رح اعمله، بس عم بعمل شي لان ما بقا عندي حل، وجو ابني بس تشوف هالفيديو اعرف اني كتير حبيتك ورح ضل صليلك”.

وتابعت جويل حاتم في الفيديو كاشفة سبب اقدامها على هذا الفعل، اذ قالت: “السبب هو بيّك وكل افراد عيلته، واللي كانوا معن هني بيي وامي، وقدامك رح اعمل هالشي مامي”، لتقوم بعدها بتناول كمية كبيرة من حبوب الدواء.

وبحسب ما اشار موقع بصراحة، فإن والد جويل حاتم عمد الى انقاذها على الفور، وتم نقلها الى المستشفى لتخضع لغسيل معدة بهدف ازالة اثار الدواء الذي تناولته.

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