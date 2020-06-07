بالفيديو – جينيفر لوبيز تدعم الإحتجاجات في الولايات المتحدة الأميركية

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أعلنت النجمة ​جينيفر لوبيز​ دعمها لحملة “The Black Lives Matter”، والتي شارك فيها العديد من المشاهير حول العالم، للتضامن مع أصحاب البشرة السوداء، الذين يتعرضون للعنصرية، وذلك بعد مقتل مقتل جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية، على يد أحد رجال الشرطة.

ونشرت لوبيز عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تم إلتقاطه من شرفة لشارع أمام البيت الأبيض، مكتوب عليه إسم الحملة، وعلّقت بكتابة approved، أي موافقة.

وكان عدد كبير من المشاهير قد أعلنوا دعمهم لهذه الحملة، ومنهم ليدي غاغا وليوناردو دي كابريو وبين أفليك وجورج كلوني وأديل وباريس جاكسون وأريانا غراندي.