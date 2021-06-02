بالفيديو - "جَمعة" لأبطال "عشرين عشرين" احتفالاً بالنجاح الكبير

احتفل فريق عمل “عشرين عشرين” بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال عرضه في شهر رمضان المبارك.

وجمع المنتج اللبناني صادق الصباح أبطال مسلسل “عشرين عشرين” في منزله، احتفالاً بالنجاح الكبير الذي حققه العمل، خلال عرضه في رمضان الماضي.

ونشر الممثل السوري قصي خولي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو من الاحتفال ظهر فيه الصباح وأبطال المسلسل وهم نادين نسيب نجيم، رامي عياش، يوسف حداد، فادي أبي سمرا وطوني عيسى، بالإضافة الى المخرج فيليب أسمر والفنان اللبناني زياد برجي، الذي غنى تتر المسلسل.

وعلّق قصي على الفيديو، قائلاً: “احتفال ضم الشركاء في النجاح في منزل منتج العمل الأستاذ والأخ المحب صادق الصباح”.

يذكر أنّ مسلسل “عشرين عشرين” من إخراج فيليب أسمر وإنتاج “الصبّاح إخوان”، وهو من كتابة بلال شحادات ونادين جابر وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، رلى بقسماتي، جنيد زين الدين، حسين مقلد، وغيرهم من نجوم الدراما اللبنانية.