بالفيديو.. حادث غريب من نوعه بين سفينتين عملاقتين وصف بـ”الجنوني”

في حادث غريب من نوعه، وصف بالجنوني، اصطدمت سفينتان، كانتا تمران عبر ممر مائي كندي، السبت، فيما وثق الحادث على شريط فيديو حظي بنسبة مشاهدات كبيرة.

وكانت السفينتان “آلانيس” و”فلورنسا سبيريت”، قادمتين من اتجاهين عكسيين على طول قناة ويلاند في أونتاريو، وهو مسار شحن يربط بين بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو في كندا، حين وقع الاصطدام المخيف.

وتظهر لقطات الفيديو للحادث المنشورة على الإنترنت السفينتين تتحركان ببطء نحو بعضهما البعض قبل لحظة الاصطدام، فيما لم يتضح لماذا لم ينجح القائمون عليهما في تجنب الحادث.

ونشر رجال الإطفاء صورًا لهيكلي السفينتين المتضررتين.

وقال مراقب القوارب أليكس ستيوارت لصحيفة ويلاند تريبيون “لم أكن أعتقد أبداً أنني سأرى ذلك”، فيما وصف أحد شهود العيان الحادث بأنه “جنوني” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولحسن الحظ لم يصب أحد في الحادث ولم يتسبب في أي تلوث، وفق ما نقل موقع “فوكس نيوز”.

This is crazy. This just happened less than 2 hours ago. Two cargo ships collided in the #WellandCanal. @Welland @WellandTribune. Video courtesy of Jeremy Barton. pic.twitter.com/l1oXNldnYm

— Nathan Howes (@HowesNathan) July 11, 2020