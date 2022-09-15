بالفيديو.. حارس يفقد وعيه ويسقط أرضًا أثناء مراقبة نعش الملكة إليزابيث

علّقت قناة BBC البريطانية البث المباشر الخميس ١٤ أيلول في قاعة ويستمينستر، بعدما فقد أحد الحرّاس وعيه وسقط أرضًا وهو يقوم بحراسة نعش الملكة إليزابيث.

الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يظهر الحارس الذي يرتدي الزي الرسمي يتعثّر مرتين، قبل أن يستعيد توازنه.

وبعد لحظات، سقط الحارس الى الأمام من المنصة الحمراء، قبل ان يسارع عدد من المسؤولين وعناصر الشرطة الى مساعدته. ولم يُعرف ما اذا أصيب الحارس بأي جروح.

وقد قطعت BBC البث المباشر فترة وجيزة بعد الحادثة، وسارع المشاهدون الى منصات الانترنت للتعبير عن صدمتهم وقلقهم بشأن صحة الحارس. وقال أحد الأشخاص: ” آمل أن يكون الحارس بخير. يمكنك ان تؤذي نفسك عندما تفقد وعيك”، في حين قال شخص آخر: ” حادثة مروّعة وقعت للتو في البث المباشر، حيث فقد احد الحرّاس وعيه وسقط أرضًا على رأسه، آمل أن يكون بخير…”.

قاعة ويستمينستر مفتوحة ٢٤ ساعة في اليوم حتى نهار الاثنين، حيث نعش الملكة مرفوع على منصة، يحرس كل زاوية منها مجموعة من الحرّاس.

ويتوقع المسؤولون أنّ حوالي ٧٥٠ ألف شخص سيشاهدون نعش الملكة قبل الساعة السادسة والنصف من صباح الاثنين.