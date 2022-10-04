الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444 ﻫ - 4 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. حاول تقبيل أفعى الكوبرا وهذا ما حلّ به!

منذ 35 دقيقة
أفعى الكوبرا

أفعى الكوبرا

A A A
طباعة المقال

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو “جنوني”، لشاب هندي حاول تقبيل أفعى من “كوبرا”، أمام الكاميرا.

ويحاول في الفيديو، شاب من ولاية كارناتاكا، تقبيل أفعى من نوع “الكوبرا” السامة، إلا أنه فشل في ذلك، وتعرض للدغة مباغتة من الأفعى السامة.

وبعد تعرضه للدغ، تراجع الشاب للخلف، دون أن يتم توضيح مصيره، حسبما ذكر موقع “إنديان إكسبريس” الذي نشر الفيديو.

وتمكنت الأفعى من الهروب من قبضة الشاب بعد لدغه، والهروب بعيدا، ليواصل رجل آخر مطاردتها، ومحاولا الإمساك بالثعبان من ذيله.

وأثار تصرف الشاب المتهور ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الهندية، حيث كتب أحد المستخدمين: “إنه الحب القاتل.. احترس من اللعب مع الكوبرا”، وقال آخر: “تصرف غير مسؤول بهدف تحقيق المزيد من المشاهدات والشعبية على السوشيال ميديا”.

جدير بالذكر أن نفث السم، عند الكوبرا يمكن أن يصل إلى مسافة مترين، اعتمادا على حجم الثعبان.

وللكوبرا طريقتان في استخدام سمها القاتل، البعض منها ينهش ضحاياه بأنيابه السامة الموجودة في مقدمة الفك العلوي.

وبعضها الآخر يقوم بنفث السم في عين ضحيته، في هذه الأنواع تتخذ الأنياب شكلاً يتيح لها نفث السم للأمام عندما تعود الكوبرا برأسها للوراء، ويتم نفث السم بهذه الطريقة الفعالة عند نوعين من الكوبرا الإفريقية، ونوع آخر في شرق الهند.

ولا يصيب السم المنفوث الإنسان بالأذى إلا في حالة دخوله العينين. إذ يسبب تهيجًا شديدًا، وقد يؤدي إلى فقد الإبصار، ما لم تُغسل العينان فورا. وقد يُسبِّب النهش موت الإنسان خلال ساعات قليلة.

    المزيد من منوعات

    إيرلينغ هالاند
    مانشستر سيتي يتحرك لتحصين هالاند من مطامع ريال مدريد
    سارة "دارتز موتورز" الجديدة
    مطلية بالذهب ومصفحة بالرصاص.. سيارة مجنونة بمواصفاتها وسعرها أيضاً!
    كاني ويست
    صورة.. كاني ويست يثير الجدل من جديد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سوبرماركت
    استعدوا... موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تنتظر اللبنانيين
    المقدم ربيع فقيه
    قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات
    علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!