بالفيديو.. حاول تقبيل أفعى الكوبرا وهذا ما حلّ به!

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو “جنوني”، لشاب هندي حاول تقبيل أفعى من “كوبرا”، أمام الكاميرا.

ويحاول في الفيديو، شاب من ولاية كارناتاكا، تقبيل أفعى من نوع “الكوبرا” السامة، إلا أنه فشل في ذلك، وتعرض للدغة مباغتة من الأفعى السامة.

وبعد تعرضه للدغ، تراجع الشاب للخلف، دون أن يتم توضيح مصيره، حسبما ذكر موقع “إنديان إكسبريس” الذي نشر الفيديو.

وتمكنت الأفعى من الهروب من قبضة الشاب بعد لدغه، والهروب بعيدا، ليواصل رجل آخر مطاردتها، ومحاولا الإمساك بالثعبان من ذيله.

وأثار تصرف الشاب المتهور ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الهندية، حيث كتب أحد المستخدمين: “إنه الحب القاتل.. احترس من اللعب مع الكوبرا”، وقال آخر: “تصرف غير مسؤول بهدف تحقيق المزيد من المشاهدات والشعبية على السوشيال ميديا”.

جدير بالذكر أن نفث السم، عند الكوبرا يمكن أن يصل إلى مسافة مترين، اعتمادا على حجم الثعبان.

وللكوبرا طريقتان في استخدام سمها القاتل، البعض منها ينهش ضحاياه بأنيابه السامة الموجودة في مقدمة الفك العلوي.

وبعضها الآخر يقوم بنفث السم في عين ضحيته، في هذه الأنواع تتخذ الأنياب شكلاً يتيح لها نفث السم للأمام عندما تعود الكوبرا برأسها للوراء، ويتم نفث السم بهذه الطريقة الفعالة عند نوعين من الكوبرا الإفريقية، ونوع آخر في شرق الهند.

ولا يصيب السم المنفوث الإنسان بالأذى إلا في حالة دخوله العينين. إذ يسبب تهيجًا شديدًا، وقد يؤدي إلى فقد الإبصار، ما لم تُغسل العينان فورا. وقد يُسبِّب النهش موت الإنسان خلال ساعات قليلة.