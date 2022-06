بالفيديو: حدث طبيعي نادر.. يحول شلالاً إلى "حمم بركانية منصهرة"

تتقاطع أشعة شمس الغروب مع مياه شلالات “يوسمايت” الوطنية في مقاطعة كاليفورنيا الأمريكية، لتحدث خدعة بصرية نادرة ووحيدة في العالم، حيث يتحول الشلال إلى ما يشبه الحمم البركانية منصهرة.

وبحسب “سي إن إن” يحدث هذا الوهم البصري لبضعة أيام فقط من كل شهر شباط من كل عام، في حال توفر الظروف الجوية المناسبة، ويستمر لبضعة دقائق فقط.

For a short time in February — if the conditions are perfect — Horsetail Fall @YosemiteNPS glows a brilliant orange. It's a phenomenon that happens when the sunset hits the waterfall at the perfect angle. Pic courtesy of Daniel Berson #California #Firefall pic.twitter.com/NTulxT5aHQ

— US Department of the Interior (@Interior) February 21, 2021