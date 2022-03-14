بالفيديو.. حركة خطيرة تتسبب بـ24 غرزة في مباراة كرة القدم

طرد لاعب كرة القدم التايلندي “أيتساريت نويشابون” بعد تسديدة ضربة كوع قوية بوجه خصمه “سوباسان رونغسوفانيميت” وتسبب له في بـ24 غرزة، وقرر فريق “بانكوك” إنهاء تعاقده مع اللاعب أيتساريت نويشابون، بعد ضربه خصمه من فريق “جامعة شمال بانكوك”، في المباراة التي أقيمت بدوري الدرجة الثالثة، يوم الأحد.

Pemain kelab Bangkok FC, Aisaret Noichaiboon ditamatkan kontrak sejurus tamat perlawanan, selepas aksi Muay Thai beliau keatas pemain lawan seperti dalam video dibawah. 😱😱😱 pic.twitter.com/AFPFpOXyy0 — VOCKET FC (@vocketfc) March 13, 2022

ويظهر في الفيديو التحام بين اللاعبين قبل أن يندفع نويشابون نحو رونغسوفانيميت، موجها إليه ضربة بكوعه، أدت لسقوط الثاني على الأرض.

ولم يتردد الحكم لحظة بعد هذا السلوك العنيف من قبل نويشابون، الذي نال فورا البطاقة الحمراء، وفقما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وردا على تصرف لاعبه، قال نادي “بانكوك” في بيان: “تم إلغاء عقد نويشابون. نعتذر عما بدر منه من سلوك. سنعمل على ضمان عدم حدوث مثل هذه الأفعال في المستقبل”.

من جانبه قال نادي “جامعة شمال بانكوك” في بيان: “خضع رونغسوفانيميت للفحص الطبي في المستشفى. تعرضت شفته العليا لجرح خطير. أجريت له 24 غرزة لقطب الجرح”.