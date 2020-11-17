بالفيديو: “حفرة الموت” في مستشفى أميركي يحتجز فيها مرضى كورونا

ليس وحيا من الخيال أو مشهدا من فيلم رعب، بل إنه حقيقة ما يحدث في مستشفى في ولاية تكساس الأميركية، حيث يتم احتجاز مرضى كورونا دون عناية تذكر ضمن ظروف مروعة لا تليق بالكرامة الإنسانية.

وفي التفاصيل، شرحت ممرضة توجيهية من ولاية تكساس الأمريكية الظروف المروعة في غرفة يتم فيها احتجاز مرضى “كوفيد –”19 تسمى بـ”The Pit”.

“The Pit” تعني بالإنجليزية “الحفرة”، وهي إشارة لاسم وحدة عناية مشددة في مركز طبي بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن بين المزاعم الأكثر إثارة للصدمة التي قدمتها الممرضة، لاوانا ريفرز، حول وقت عملها في المركز الطبي الجامعي في “إل باسو”، وجود غرفة تسميها “The Pit”، حيث يتم إرسال أسوأ المرضى المصابين بفيروس كوفيد للموت بأقل قدر من العلاج وجهود محدودة في الإنعاش.

ونظرًا للعدد الهائل من المرضى في المستشفى، تم توجيهها وممرضات أخريات لإعطاء كل شخص في “The Pit” ثلاث جولات فقط من الإنعاش القلبي الرئوي قبل إعلان وفاة الشخص، وهو انخفاض كبير في الجهود العادية التي تهدف إلى إبقاء المرضى على قيد الحياة.

وقالت ريفرز في مقطع فيديو مباشر بثته على موقع “فيسبوك” مدته 50 دقيقة تقريبًا نُشر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر: “رأيت الكثير من الأشخاص يموتون وشعرت أنه لا ينبغي أن يموتوا”، مضيفة أن “جميع المرضى الذين كانوا لدينا هناك، لم يوجد أي صبر عليهم”.

تعد “إل باسو” من بين المدن الأكثر تضررًا في تكساس، والتي أصبحت الأسبوع الماضي أول ولاية تسجل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس “كورونا”.

وحتى يوم الأحد الماضي، سجلت المدينة 32687 حالة نشطة و762 حالة وفاة، مما أجبر المسؤولين على تمديد أمر إغلاق البلدية واللجوء إلى استخدام العديد من شاحنات تخزين الجثث.

واتهمت ريفرز أيضًا المستشفى بعدم علاج مرضى “كوفيد-19” بقوة كافية، وقالت: إن “بعض الأطباء يتجنبون علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا تمامًا”.

كما زعمت أنها شهدت معاملة تفضيلية لزوجة الطبيب، التي كانت الناجية الوحيدة من الوباء في ذلك الطابق.

وأضافت ريفرز: “الممرضة التي وجهتني كان لديها مريضة واحدة، كانت تسمى مريضة “VIP”، وكانت زوجة طبيب”، منوهة إلى أن الأطباء “بذلوا قصارى جهدهم لتلك المرأة، لم يكن هناك شيء لم يفعلوه لتلك المرأة. وتخيل ماذا؟ كانت المريضة الوحيدة التي نجحت في الخروج من غرفة “The Pit” على قيد الحياة”.

ورداً على مزاعم ريفرز، قال المركز الطبي الجامعي لمحطة “KVIA-TV” المحلية في بيان: إنه على الرغم من تعاطفه مع الطبيب المتخصص، إلا أنه “لا يمكنه التحقق بشكل كامل من الأحداث التي تم التعبير عنها”.

وجاء في البيان: “إننا نتعاطف مع الخسائر المادية والجسدية والعاطفية التي يلحقها هذا الوباء بآلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية هنا وفي جميع أنحاء بلدنا”.