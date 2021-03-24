الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: حفيدة ملكة بريطانيا تضع مولودها في الحمام!

24 - مارس - 2021
ملكة بريطانيا

ملكة بريطانيا

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة “ذا صن”، اليوم الأربعاء، أن زارا تيندال، حفيدة ملكة بريطانيا، أنجبت مولودا في المنزل، بعد أن فاجأها المخاض في الحمام.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن هذا الطفل الذي ولد يوم الأحد الماضي هو الابن العاشر لأحفاد ملكة بريطانيا.

وأوضح زوج حفيدة ملكة بريطانيا مايك تيندال، وهو لاعب رجبي إنجليزي، أنهما اختارا اسم لوكاس فيليب للمولود الجديد تكريما لجده الأمير فيليب.

وعن تفاصيل عملية الولادة، كشف مايك أنه أجرى اتصالات بالقابلة، في نفس الوقت الذي كان يبحث فيه عن سجادة لزوجته حتى تستلقي عليها بعد أن خرجت من صالة الألعاب الرياضية الخاصة بهما.

وأوضح عبر المدونة الصوتية “بودكاست” الخاصة به أن المخاض فاجأها ولم يكن هناك وقت للتوجه إلى المستشفى.

وأضاف مايك الأب الفخور أن زوجته زارا كانت “محاربة”، وأن الطفل الصغير لوكاس “وصل سريعا في أرضية الحمام”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

يساعد الغناء على خفض ضغط الدم
من هي صاحبة أفضل أغنية للانفصال؟
جويل مردينيان
للمرة الأولى.. جويل مردينيان تكشف عن خيانة زوجها
إنقاذ أنثى دب قطبي شمال روسيا
بالصور.. إنقاذ أنثى دب قطبي علق لسانها في علبة حليب معدنية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون
بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
فريق صوت بيروت إنترناشونال
فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب
جدران مدخل منزل القاضي عقيقي
بالصور.. هذا ما كتب على جدران منزل القاضي عقيقي