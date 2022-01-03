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بالفيديو: حكم يتلقى ضربة من ملاكم للوزن الثقيل

3 - يناير - 2022
آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 7:51 مساءً

من المباراة

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تلقى الحكم الأمريكي صامويل بورغوس لكمة من الملاكم الجورجي ياغو كيلادزي، بعد خسارته أمام الأوكراني فيكتور فيخريست “فاوست” في النزال الذي جمعهما يوم الأحد في فئة الوزن الثقيل.

وقام كيلادزي الغاضب بضرب الحكم بورغوس بعد أن قرر الأخير إيقاف النزال في الجولة الثانية، بسبب سقوط الملاكم الجورجي على أرض حلبة ملعب “Seminole Hard Rock Hotel and Casino” في هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية، عدة مرات وفقدانه للتوازن.

وحقق فيكتور فيخريست الملقب بـ”فاوست” والبالغ من العمر 29 عاما، انتصاره التاسع على التوالي خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها سبعة بالضربة القاضية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

في المقابل، مني ياغو كيلادزي البالغ من العمر 35 عاما، ويحمل الجنسية الأوكرانية أيضا، للهزيمة السادسة مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 27 انتصارا وتعادل واحد.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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