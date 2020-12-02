بالفيديو: حلا شيحة تثير الجدل بعد إعلان ارتباطها بـداعية إسلامي شهير

ضجت وسائل الإعلام العربية منذ فترة قريبة بشائعة ارتباط الفنانة المصرية حلا شيحة التي عادت إلى الفن بعد سنوات من الاعتزال والتزامها بالحجاب، بالداعية الإسلامي معز مسعود.

ورغم عد تأكيد الشائعات من الطرفين، اعترفت الفنانة المصرية حلا شيحة، بحبها للداعية الإسلامي معز مسعود، لأول مرة، بعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما.

ونشرت حلا شيحة، من خلال حسابها الشخصي على “إنستغرام”، مقطعا من أغنية “المقاتل”، التي كان قد أهداها لها معز مسعود أخيرا، وعلقت عليها قائلة: “أشعر بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي، لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء”.

وأهدى معز مسعود أغنية بصوته بعنوان “المقاتل”، حيث قال: “لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة… رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن”.

وبدأت شائعات ارتباط حلا ومعز مسعود منذ يوم 13 يونيو/ حزيران الماضي، عند نشر الداعية، عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة له ممسكا غيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق، قائلة: “هاى معز مين واخد الصورة”، ليرد عليها “شخص مهم أوى”.

وكانت آخر أعمال الفنانة حلا شيحة الدرامية مسلسل “خيانة عهد” وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبد العزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عادل سلطان، أمين جمال، بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانا مراد.