السبت 18 رجب 1443 ﻫ - 19 فبراير 2022 |
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بالفيديو: حلّ غريب من كواريزما لمنع اللاعب من تضييع الوقت

منذ 21 ساعة
ريكاردو كواريزما

ريكاردو كواريزما

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عندما يدافع فريق عن تقدمه بفارق هدف واحد في الأنفاس الأخيرة من أي مباراة، فإن فرص رؤية إضاعة بعض الوقت من قبل لاعبي الفريق المتقدم في النتيجة تكون عالية جدا.

وهذا بالضبط ما حدث في مباراة جمعت بين فيتوريا دي غيماريش وبيلينينسيس لحساب الأسبوع الـ22 من منافسات الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

فعندما كانت النتيجة تشير لتقدم بيلينينسيس 1-0 في الدقائق الأخيرة من اللقاء، سقط اللاعب أفونسو سوزا على الأرض بداعي الإصابة، ولكن لاعبي فيتوريا دي غيماريش، اعتبروا تصرف اللاعب تحايلا لإضاعة الوقت.

وتولى نجم فيتوريا دي غيماريش، المخضرم ريكاردو كواريزما، زمام الأمور، حيث توجه إلى سوزا وحمله بيديه ليخرجه من الملعب حتى لا يضيع مزيدا من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم يعجب تصرف كواريزما، سوزا، فوقف على قدميه رافضا حمله ومحاولة إخراجه من الملعب، ودخل لاعبو الفريقين في مشادات بسبب اللقطة، مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء في وجه كواريزما وسوزا.

وأعلن بعدها الحكم نهاية المباراة بفوز بيلينينسيس بهدف دون رد.

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