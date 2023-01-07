بالفيديو.. خطأ قاتل لحارس ليفربول يكلفه الكثير!

تعادل ليفربول حامل اللقب 2-2 مع ضيفه ولفرهامبتون واندرارز في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (السبت 7-1-2023) وسيخوض مباراة الإعادة بعد مباراة مثيرة بالدور الثالث سجل فيها الضيوف هدفا متأخرا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ووجد ليفربول نفسه متأخرا بهدف بعد 26 دقيقة عقب خطأ فادح من الحارس أليسون الذي حاول تمرير الكرة من الخلف لكنه أرسلها مباشرة إلى جونزالو جيديس‭‭ ‬‬الذي سددها في الشباك الخالية.

لكن صاحب الأرض أدرك التعادل قبل الاستراحة بعد تمريرة عرضية رائعة من ترينت ألكسندر-أرنولد قابلها داروين نونيز مباشرة في المرمى لتتجاوز الحارس ماتيا شاركيتش.

ومنح خطأ دفاعي التقدم لليفربول، حيث سجل محمد صلاح الهدف الثاني لأصحاب الأرض عقب تمريرة بالخطأ من توتي مدافع ولفرهامبتون ذهبت للمهاجم المصري مباشرة ليسدد الكرة في المرمى من مدى قريب.

ولم يتراجع ولفرهامبتون عقب تأخره وحصل على المكافأة عندما سدد الكوري الجنوبي هوانج هي-تشان الكرة بين ساقي أليسون بعد محاولة من زميله البديل ماتيوس كونيا.

وأعتقد الفريق الزائر أنه أقصى ليفربول من البطولة، حيث سدد توتي الكرة في المرمى واحتفل بخلع قميصه لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفجر قرار إلغاء الهدف رد فعل غاضب من يولن لوبتيجي مدرب ولفرهامبتون الذي أنذره الحكم بسبب الاحتجاج.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول لمحطة (أي.تي.في) “كانت بداية جيدة ومهيمنة. قدمنا أداء جيدا حقا لكن استقبلنا هدفا بعدها. ما كان لهذا الهدف أن يسكن مرمانا، لكن كلنا يعرف أن أليسون دائما ينقذنا.

“اعتمدوا على الهجمات المرتدة قبلها، كانوا دائما يتسمون بالخطورة عندما يمتلك (آداما) تراوري الكرة. يمكننا رؤية ذلك. عدنا للمباراة عبر هدف رائع. كل شيء كان واضحا مع نهاية الشوط الأول، ما نريد تحسينه وتغييره لتشكيل المزيد من المشاكل لهم.

“بعدها سيطرنا على المباراة قبل أن يضعوا قدما فيها. لقد تسببوا لنا في مشاكل هائلة. كان التعادل سيء الحظ، لكن ما كان ينبغي أن يكون قادرا على دخول منطقة الجزاء والتحرك بحرية”.

وخاض كودي جاكبو لاعب ليفربول الجديد القادم من أيندهوفن مباراته الأولى من البداية بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال كلوب “لقد كان (جاكبو) جاهزا للمباراة. الخطوة الأولى لم تكن سهلة. لا يمكننا أن نتوقع أن يكون رائعا لكنه أظهر علامات جيدة. يجب أن نضعه في مراكز أفضل لكن هذا سيأتي في وقت لاحق بلا شك”.