الثلاثاء 29 شعبان 1444 ﻫ - 21 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. خلاف كبير بين شاكيرا ووالدة بيكيه وسط الشارع

منذ 18 دقيقة
بيكيه وشاكيرا

بيكيه وشاكيرا

A A A
طباعة المقال

الازمة العائلية التي تمر بها الفنانة شاكيرا بعد انفصالها عن شريكها قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، العام الماضي.

فبعدما أكدت تقارير إعلامية توتر العلاقة بينها وبين والدة بيكيه، وهو ما دفعها لبناء جدار فاصل بين منزليهما، أظهر فيديو مسرب انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إلى أين وصلت حدّة الخلافات.

فقد أوضح المقطع والدة بيكيه مونتسيرات برنابيو، وهي تمسك بفم شاكيرا وتشير بإصابعها إلى الشارع، طالبةً من المغنية إغلاق فمها.

وبينما لم تعرف تفاصيل أكثر عن الحادثة ولا زمانها ومكانها، وصف معلّقون الموقف بـ”القبيح”، مؤكدين أن والدة بيكيه تحاول إسكات شاكيرا.

إلا أن صاحبة “واكي ياكي” ظلّت مستمرة على ما يبدو بالكلام، ولم تجبرها حركة والدة شريكها على تغيير الأسلوب.

في حين وقف بيكيه جنباً يحاول تهدئة الموقف بين السيدتين دون جدوى.

يشار إلى أن هذا ليس الخلاف الأول، ففي وقت سابق قامت شاكيرا بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة الشمطاء بملابس سوداء تقف على عصا مكنسة على شرفة منزلها في برشلونة، والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.

وبحسب روايات أحد الجيران في المنطقة حينها، أكد الرجل أن شاكيرا قامت بتشغيل أغنيتها الجديدة Bizarrap، بصوت عال جداً ليصل إلى بيتها، كما قامت بإعادة الأغنية مرات متتالية مع بقاء الدمية على الشرفة.

ووفق تقاير صحافية، فإن شاكيرا عانت كثيرا من معاملة والدة بيكيه لها طوال فترة ارتباطها بابنها، وأنها كانت كثيرة الانتقاد لها.

بينما ألقت والدة بيكيه باللوم على شاكيرا، لكونها مشغولة للغاية في مسيرتها الغنائية، واتهمتها بأنها تهمل ابنها.

 

    المزيد من منوعات

    كرة القدم- تعبيرية
    بسبب تصرف غريب.. إيقاف حكم مصري لأجل غير مسمى
    شعار نادي أرسنال
    بسبب إصابه في الركبة.. تومياسو مدافع أرسنال يغيب لنهاية الموسم
    ويل سميث
    بالفيديو.. ويل سميث يرقص على اغنية "ايه اليوم الحلو ده"

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    قرار إيراني بسحب حزب الله من اليمن
    بالفيديو.. تفاعل كبير بعد طرح البرومو التشويقي لبرنامج "رامز نيفر إند"
    أسعار المحروقات
    جدول ثالث لأسعار المحروقات... إليكم التسعيرة الجديدة