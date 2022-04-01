بالفيديو: دبي تودع إكسبو 2020 بحفل ضخم

ودعت دبي يوم أمس معرض إكسبو 2020، الذي استضافته لمدة ستة أشهر في حفل ختامي ضخم، وهو أكبر حدث عالمي ينظّم حضوريا منذ وباء كوفيد-19، هذا الحدث الذي زاره معظم الشعوب وأصبح حديث العالم.

وبعد أن استضاف الحدث الدولي بالفعل أكثر من 30 ألف عرض في 96 مكانا مختلفا من موقعه الشاسع، منها 3,000 عرض في ساحة الوصل، وأكثر من 500 عرض للأطفال والعائلات، اتفق نجوم حفله الختامي على أنه بمنصاته العالمية، حدث مميز وفريد.

من نجوم الحفل الختامي، عازف التشيلو الحائز جائزة غرامي يويو ما، الذي يشارك بحفل موسيقي على مسرح دبي ميلينيوم، وقال: “منذ نعومة أظفاري، تأثرت بقوة لقاءاتنا الثقافية العظيمة واستقيت منها الإلهام . إنه لشرف كبير أن أكون حلقة صغيرة في سلسلة التبادل هذه، للاحتفال بكل ما يمكننا تحقيقه حين نتذكر أن الثقافة ضرورية لتصور مستقبل أفضل وبنائه”.

أما مغنية البوب الأسطورية كريستينا أغيليرا، التي تشارك بعرض رائع على منصة اليوبيل، فتقول: “آخر مرة قدمت فيها عرضا في الإمارات العربية المتحدة كانت عام 2008، ويسعدني أن أعود وأشارك في ختام إكسبو 2020 دبي.

كما تابعت “إنه لشرف لي أن أغني على هذا المسرح العالمي. ما رأيته لا يُصدَّق. ومن المميز جدا أن أكون جزءا من هذا الحدث المتنوع والشامل ومتعدد الثقافات”.

من جانبها، قالت المغنية الألمانية الشهيرة الحائزة جائزة غرامي نورا جونز: “الحفل الختامي مميز للغاية ويشرفني جدا أن أكون جزءا منه”، وفق ما نقلته وكالة “وام”.

هذا وتدفق ملايين الزوار على معرض اكسبو في أيامه الأخيرة ليتجاوز عدد الزوار أكثر من 23 مليونا على الرغم من ظروف الجائحة.

كما زار نجوم عالميون المعرض من بينهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونوفاك ديوكوفيتش، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من أبرزهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقادة فرنسا والبرازيل وتركيا والمغرب.

بدوره، كتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في تويتر “182 يوم .. 192 دولة .. ملايين الزوار .. وداعاً إكسبو .. جمعنا العالم في أكبر حدث .. وفي أصعب وقت يمر على البشرية .. ضمن أجمل دورة من دورات إكسبو في تاريخه .. وعدنا وأوفينا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول .. وقادما أعظم بإذن الله”.

يذكر أن مدينة دبي أضافت إقامة المعرض – للمرة الأولى في الشرق الأوسط- إلى سجل إنجازاتها. وأقيم في موقع على مشارف المدينة الساحرة وكلّف نحو سبعة مليارات دولار، على مساحات شاسعة.

هذا وستنظم مدينة أوساكا في اليابان النسخة المقبلة من المعرض على جزيرة اصطناعية في عام 2025.

وفي وفت سابق، قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الجمعة بمناسبة ختام معرض إكسبو 2020 دبي إن الإمارات نظمت دورة استثنائية وتعاملت مع التحديات.

إذ غرّد عبر تويتر كاتبًا : “الحمد لله أنجزنا ما عاهدنا عليه العالم.. نظمنا دورة استثنائية بقيادة وفكر قائد يجيد التعامل مع التحديات.. شكراً أخي محمد بن راشد، وشكراً لكل فرق العمل في إكسبو 2020.. وعميق الأمنيات بالتوفيق لليابان الصديقة في تنظيم معرض إكسبو 2025”.

محمد بن راشد: 182 يوم .. 192 دولة .. ملايين الزوار .. وداعاً إكسبو ..

جمعنا العالم في أكبر حدث .. وفي أصعب وقت يمر على البشرية .. ضمن أجمل دورة من دورات إكسبو في تاريخه .. وعدنا وأوفينا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول ..

وقادما أعظم بإذن الله .. pic.twitter.com/TU4DxWlwGY — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 31, 2022