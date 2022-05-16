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بالفيديو.. دب يدق باب منزل قبل أن يتجول في غرفة المعيشة

16 - مايو - 2022
دب- تعبيرية

دب- تعبيرية

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التقطت إحدى كاميرات المراقبة لحظة قيام دب أشيب بدق الباب الأمامي لمنزل عائلي وتجول في غرفة المعيشة فيه.

والتقط مقطع الفيديو المذيع الإذاعي جيسون بريستاس، الذي لم يذكر مكان التصوير، حيث يقول إن هناك عدد من الحالات التي اقتحمت فيها الدببة منازل في أمريكا الشمالية هذا الصيف، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكتب نجم الراديو فوق المقطع: “هذه الطريقة التي وضعت بها مخلبها على الباب، هذا الدب فعل هذا من قبل”.

تبدأ اللقطات مع إغلاق الباب الأمامي للمنزل، قبل ظهور مخلب الدب البني في الزاوية، ثم يشق الحيوان طريقه إلى غرفة المعيشة بالمنزل أثناء فحص محيطه.

لحسن الحظ، كان المنزل فارغاً في ذلك الوقت، ولم يكتشف أصحاب المنازل الدخيل غير المحتمل إلا عندما قاموا بتشغيل لقطات المراقبة، وكانت هناك تقارير عديدة عن كسر الدببة ودخولها عبر القارة هذا الصيف.

يوم السبت الماضي، أظهرت لقطات المراقبة من داخل منزل في أونتاريو، كندا دبا أسود يشق طريقه إلى منزل فارغ للبحث عن الطعام.

في هذه الأثناء، تم نقل رجل كولورادو ديف تشيرنوسكي، 54 عاماً، إلى المستشفى لإصابته بجروح خطيرة في الوجه الأسبوع الماضي بعد أن استيقظ في منتصف الليل لاكتشاف دب أشيب في مطبخه.

قال أحد سكان مدينة آسبن المحلية لشبكة FOX 31 : “جئت لألقي نظرة خاطفة، وبالتأكيد كان أسوأ كابوس لي من تلك النقطة”.

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